Rapine all’autogrill: arrestato un ragazzo

Città di Castello (Perugia), 23 marzo 2023 - Un 19enne macedone è stato arrestato dai carabinieri di Città di Castello in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip di Perugia su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo perché ritenuto coinvolto in una rapina e di un tentativo andato a vuoto, compiuti in Alta Valle del Tevere alla fine del 2022. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 19enne avrebbe partecipato al colpo a un distributore in località San Secondo, a Città di Castello, il 23 dicembre 2022. Quattro giorni dopo, il 27 dicembre, avrebbe preso parte al tentativo di rapina consumato nell'area di servizio di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. A febbraio, la Procura della Repubblica aveva chiesto e ottenuto una misura cautelare per altri tre uomini, ritenuti parte della banda.

