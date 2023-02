Rapinano due distributori armati di machete e roncole: tre arresti nel perugino

L'Arma ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare

Perugia, 23 febbraio 2023 - Hanno rapinato due stazioni di servizio armati di machete e roncole. Il primo colpo risale a poco prima di Natale. E' avvenuto in un distributore di Città di Castello: i malviventi, con il volto coperto, hanno puntato alla testa del titolare un machete, si sono fatti consegnare 2mila euro per poi fuggire a bordo di un'auto di grossa cilindrata.

Pochi giorni dopo Natale, il gruppo di malviventi ha fatto irruzione in un autogrill di Pieve Santo Stefano. Mentre uno dei rapinatori minacciava un cliente, l'altro si è fatto consegnare le chiavi di cassa e cassaforte. I malviventi sono dovuti fuggire per l'arrivo delle forze dell'ordine. Adesso i carabinieri di Città di Castello e di Sansepolcro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre uomini. Per i tre sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Le indagini hanno portato a evidenziare elementi a carico di 4 persone, per tre delle quali il gip ha disposto la misura cautelare. Si tratta di un 24enne argentino e un 25enne italiano residenti entrambi a Città di Castello, e un 22enne marocchino residente a San Giustino. Un ghanese 28enne è indagato a piede libero.