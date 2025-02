"Questa è la nostra zona: dacci i soldi". Denunciato baby rapinatore

Perugia, 8 febbraio 2025 - Rapina in concorso ai danni di una coetanea. E' il reato per cui è stato denunciato un quindicenne che con altri cinque giovani, con fare aggressivo, dopo aver detto che quella era la “loro zona”, hanno intimato alla ragazza di consegnare il denaro in suo possesso. La giovane passeggiava con una amica lungo la strada Egubina, quando sono state avvicinate dal gruppetto di rapinatori. Al diniego delle vittime, due ragazzi del gruppo hanno iniziato a “perquisirle” alla ricerca di denaro, asportando poche monete e la tessera sanitaria dalla tasca di una delle giovani. È stato quando hanno notato la madre di una delle vittime – che nel frattempo aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato - che i due minori e il resto del gruppo si sono dati alla fuga. Gli agenti, giunti sul posto, hanno sentito le vittime e acquisito tutti gli elementi descrittivi utili all’individuazione dei responsabili. In poco tempo, uno dei soggetti – successivamente identificato come un cittadino albanese di 15 anni - è stato rintracciato dai poliziotti seduto in una panchina lì vicino. Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso del denaro sottratto poco prima alla minorenne. Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 15enne è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per il reato di rapina in concorso.