Prima poliziotto, poi militare e avvocato: arrestato truffatore di anziani

Intervenuto il Commissariato di Assisi

Assisi (Perugia), 8 marzo 2023 - Truffatore trasformista alla Arsenio Lupin. Per almeno dieci volte sarebbe riuscito a spacciarsi per un poliziotto, un carabiniere, un militare o un avvocato. Riuscendo in questo modo a farsi consegnare dei soldi dalle sue presunte vittime, soprattutto anziani, o a soggiornare in strutture ricettive senza sborsare un euro.

In altrettante occasioni, perquisito, è stato trovato in possesso di carte di credito, bancomat, dispositivi elettronici di vario tipo, cellulari, tutti risultati oggetto di furto. Dopo una serie di denunce, su disposizione del gip di Perugia, gli agenti del commissariato di Assisi hanno eseguito nei confronti di un 36enne un'ordinanza di custodia cautelare.

I fatti: all'uomo, con una lunga serie di precedenti, vengono contestati i reati di furto, ricettazione, sostituzione di persona, insolvenza fraudolenta, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, truffa e violenza privata. All'uomo vengono contestati anche 7 episodi di furti, gli ultimi dei quali ai danni di Ferrovie dello Stato e a un esercizio commerciale.