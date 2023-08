Picchiato con il tirapugni fuori da una discoteca: tre giovani nei guai

Perugia, 29 agosto 2023 - Tre giovani sono stati denunciati per un'aggressione avvenuta in un locale di Città di Castello lo scorso 14 maggio. Vittima un coetaneo. A due ragazzi, di 18 e 19 anni, vengono contestati i reati di minaccia e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, mentre un terzo, minorenne, è accusato di lesioni personali e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

La vittima, sentita dalla polizia, aveva riferito che dopo una discussione in discoteca, era stato violentemente percosso con un tirapugni dal minorenne, il quale si era poi allontanato per raggiungere gli altri due indagati.

Questi ultimi si erano avvicinati alla vittima e a un amico, minacciandoli con un coltello per allontanarli. In casa del sospettato diciottenne, durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato un tirapugni, del quale il giovane non è stato in grado di motivare il possesso. Nell'abitazione del 19enne, invece, gli operatori hanno sequestrato un coltello, lungo circa 33 centimetri. A casa del minore, gli agenti hanno trovato una pistola scacciacani e una ad aria compressa, entrambe prive del tappo rosso, 10 munizioni a salve, il manico di un manganello telescopico e dell'hashish.