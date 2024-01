Picchia e minaccia gli anziani genitori: arrestato

Perugia, 23 gennaio 2024 - Violento e pericoloso nei confronti degli anziani genitori: così per un uomo di 47 anni di origini sudamericane, che non ha rispettato la misura del divieto di avvicinamento all'abitazione familiare disposta dal Gip, è stato arrestato.

Agli inizi di gennaio la questura di Perugia aveva comunicato alla Procura che l'uomo, già indagato per i reati di maltrattamenti aggravati, lesioni volontarie aggravate ed estorsione in danno dei genitori, aveva violato la misura cautelare alla quale era sottoposto continuando a mantenere la disponibilità delle chiavi di casa dei genitori e recandosi nell'abitazione in tempi diversi, successivi all'emissione del provvedimento. Temendo reazioni violente da parte del figlio, i due anziani avevano evitato di sporgere formale denuncia.

La polizia, nel corso dei controlli, aveva però accertato la reiterata violazione alla misura imposta dal Gip di Perugia; l'uomo, oltre a frequentare l'abitazione dei genitori a suo piacimento - riferisce ancora la Procura -continuava a maltrattare i due anziani. Dagli accertamenti sarebbe inoltre emerso che lo stesso era già stato indagato in passato per reati analoghi, sempre ai danni dei genitori, negli anni 2020, 2021 e 2022. La Procura ha quindi chiesto ed ottenuto un aggravamento della misura cautelare. Il Tribunale di Perugia, valutati gli elementi forniti e al fine di evitare qualunque contatto tra l'uomo e gli stessi familiari, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.