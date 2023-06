Picchia e minaccia di morte la madre e il fratello: arrestato un uomo

Foligno (Perugia), 26 giugno 2023 - E' indagato per maltrattamenti in famiglia con la contestazione di numerosi episodi di violenza psicologica e fisica nei confronti della madre e del fratello un folignate di 60 anni. L'uomo è stato arrestato in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in una struttura riabilitativa. In base a quanto ricostruito dagli Agenti, le liti con la donna e il fratello erano dovuti a frequenti ed improvvisi scatti d’ira del 60enne, riconducibili ad una dipendenza da sostanze stupefacenti. Nell’ultimo periodo l’aggressività dell’indagato contro madre e fratello si era accentuata, fino a degenerare in violente episodi ed esplicite minacce di morte – anche con l’uso di un coltello - che hanno convinto la donna a chiedere aiuto alla Polizia di Stato.

In questo modo, è stato possibile far luce su una vicenda chiaramente integrante gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia, che ha indotto la Procura della Repubblica di Spoleto a presentare un’immediata richiesta di misura cautelare, anche e soprattutto al fine di scongiurare il rischio di nuove e più gravi condotte violente. Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno quindi provveduto a dare esecuzione all’ordinanza cautelare, rintracciando l’uomo e sottoponendolo agli arresti domiciliari presso la struttura individuata dal Pubblico Ministero.