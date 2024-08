Perugia, spacciava sul campetto di basket davanti all'Università: arrestato

Perugia, 19 agosto 2024 - Sorpreso a spacciare al campetto di basket di piazza Grimana, davanti all'Università degli stranieri. Una manciata di giorni fa, nella stessa zona, c'era stato un litigio tra stranieri per futili motivi finito a coltellate. Il pusher, un marocchino di 31 anni, senza fissa dimora, incensurato, accortosi della presenza dei militari, si è allontanato nel tentativo di sottrarsi al controllo. Raggiunto e fermato dai carabinieri è stato sottoposto a perquisizione: all’interno del borsello che portava a tracolla, sono sbucati 50 grammi di hashish suddivisi in 7 involucri.

Il giovane è stato accompagnato in Caserma ove è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Condannato per direttissima a 8 mesi di reclusione con pena sospesa.