Perugia, scontro frontale tra due auto: donna ferita

Perugia, 27 agosto 2023 - Un brutto incidente stradale è avvenuto oggi, domenica 27 agosto a Perugia. Uno scontro frontale tra due auto che si sono prese in pieno.

Subito allertati i soccorsi, i Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti per un incidente stradale frontale tra due auto che è successo in località San Martino in Campo.

Nello scontro una donna è rimasta ferita lievemente. È stata affidata al 118, i sanitari l'hanno presa in carico dopo averle prestato i primi soccorsi sul posto, trasportandola in ospedale. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale.

