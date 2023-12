Perugia, grosso albero minaccia la pista del ghiaccio: il Comune decide di tagliarlo

Perugia, 7 dicembre 2023 - A cinque ore dall'inaugurazione della pista del ghiaccio ai Giardini Carducci, ci si accorge che uno dei cedri secolari che sovrasta il tracciato potrebbe essere a rischio caduta. Così in tutta fretta, l'assessore alla protezione civile Luca Merli ha convocato i vigili del fuoco per un sopralluogo.

I caschi rossi dopo un'attenta verifica non hanno avuto dubbi: l'albero deve essere tagliato. L'inclinazione del tronco infatti risulta troppo compromessa e con il passare delle ore o dei giorni la pianta potrebbe schiantarsi sulla pista dove si presume che in questi giorni di festa pattineranno centinaia di persone.

Colpo di scena: così intorno alle 11 sono iniziate le operazioni di bonifica. L'area è stata transennata per poter procedere col taglio del cedro. La pianta era sul lato di Palazzo Cesaroni, proprio davanti all'ingresso del Consiglio regionale.

Va detto che l'allestimento della pista più grande e spettacolare d'Italia, il tracciato è stato infatti modellato intorno a piazza Italia, è stato costellato di inciampi. Per ben due volte è slittata l'inaugurazione perché il processo di congelamento non andava né avanti né indietro per problemi logistici e a causa dello Scirocco. Oggi sembrava tutto a posto, ma ci si è messo l'albero pericolante. Detto questo alle 16, taglio del nastro con le note del djFaust-T. Oggi pattinata promozionale a 5 euro.