Perugia, camion in fiamme sulla E45

Perugia, 28 novembre 2023 – Paura nella notte sulla E45 per un autocarro in fiamme. Una squadra dei Vigili del fuoco di Perugia è intervenuta intorno alle 3 di notte, per domare le fiamme che avevano investito il mezzo. L’autocarro incendiato era fermo all'altezza di Bosco. Il conducente fortunatamente si è accorto subito delle fiamme, a quel punto ha immediatamente accostato il suo camion ed è riuscito a mettersi al sicuro. Allertati i soccorsi, i Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio che ha praticamente distrutto l'autocarro. Il conducente non ha riportato ferite.

