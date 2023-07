Paura in strada, bobina d'acciaio di 74 quintali cade da un tir: multa da 3mila euro

Magione (Perugia), 1 luglio 2023 – Attimi di paura a Magione. Oggi, sabato 1 luglio, una bobina di acciaio di ben 74 quintali è caduta da un autoarticolato mentre il mezzo stava transitando in viale Umbria, nel Comune in provincia di Perugia. Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze e nessuno è rimasto ferito. In base alla ricostruzione fornita dal Comune di Magione, il mezzo, che era impegnato in un trasporto internazionale, stava trasportando quattro rotoli d'acciaio molto pesanti quando, ad un certo punto, uno di questi è scivolato finendo nella cunetta. La bobina di acciaio è caduta a causa di una frenata improvvisa. Sul posto sono intervenuti la pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco di Perugia. Sono state quindi condotte accurate verifiche sui tempi di guida e di riposo del conducente. Come riferisce sempre il Comune di Magione, dalle varie verifiche da parte delle forze dell’ordine sono emerse "gravi violazioni" al riguardo. A quel punto al conducente sono state inflitte varie sanzioni per un ammontare complessivo di 3 mila euro, e gli è stato imposto anche un fermo di nove ore prima di ripartire. E questo perchè non aveva rispettato il prescritto riposo giornaliero.

