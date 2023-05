Paura a Terni: crolla parte del tetto di una casa

Terni, 14 maggio 2023 - Attimi di paura a Terni, dove è avvenuto il crollo parziale di una porzione di tetto di un’abitazione privata.

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Terni, insieme al funzionario di guardia, è intervenuta dove è avvenuto il crollo, in via della Trinità, nella frazione di Collestatte. Sul posto i vigili hanno constatato che in una abitazione, fortunatamente disabitata, alcune vecchie travi in legno, causa la vetustà, avevano ceduto facendo crollare una porzione di copertura nel solaio sottostante.

Viste le condizioni dello stabile, i vigili del fuoco hanno provveduto a transennare parte del vicolo sottostante ed a interdire l’accesso ad una proprietà adiacente. Sul posto la polizia locale e la protezione civile comunale.