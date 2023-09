Paura a Spoleto: a fuoco un appartamento del centro

Spoleto (Perugia), 2 settembre 2023 - Attimi di paura si sono vissuti questa sera a Spoleto. Erano circa le 20 di oggi, sabato 2 settembre, quando è scoppiato un incendio in appartamento in pieno centro storico a Spoleto.

A rendere ancora più allarmante la situazione il fatto che la casa, al momento dell'incendio, non era vuota ma abitata. Subito sono stati allertati i soccorsi, immediatamente intervenuti.

I vigili del fuoco della cittadina umbra in provincia di Perugia si sono recati sul posto con tre mezzi. All’interno dell'abitazione si trovava una persona, che ha respirato il fumo scaturito dal rogo. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118. La persona è stata recuperata e consegnata dai vigili del fuoco ai sanitari per accertamenti. Non sono state rese note al momento le sue condizioni di salute, quello che si sa è che la persona che si trovava in casa è stata trasportata in ospedale ed è stata ricoverata. Sul luogo dell'incendio sono giunti anche i carabinieri. Intanto, non appena i Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme, sono iniziate le indagini per risalire alle cause esatte che sarebbero all'origine del rogo. Sono tutt'ora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Maurizio Costanzo