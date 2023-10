Passeggia sul lungolago e sprofonda nella melma del Trasimeno

Città della Pieve (Perugia), 8 ottobre 2023 – Quella che doveva essere una domenica di relax, iniziata facendo una passeggiata tranquilla sul lungolago, ha riservato momenti di panico per una donna, che ad un certo punto, mentre camminava, è rimasta intrappolata nella melma del lago Trasimeno, sprofondando e non riuscendo più a mettersi in salvo. Alle 10.35 di questa mattina, domenica 8 ottobre una squadra di Vigili del fuoco di Città della Pieve è intervenuta sul lungolago di Castiglione del Lago per dare soccorso a una donna che lo stava percorrendo, rimasta intrappolata nella melma.

La signora non solo non riusciva più a muoversi, ma era sprofondata di almeno un metro. La donna è stata raggiunta dal personale dei vigili del fuoco, soccorsa e recuperata mediante l'utilizzo della scala italiana in dotazione. La donna fortunatamente non ha riportato nessuna ferita, solo tanto spavento. Sul posto anche i Vigili urbani intervenuti per transennare la zona ai fini della sicurezza del tratto pedonale.