Passaporti falsi per andare a Londra: due arresti in aeroporto

Perugia, 28 agosto 2023 - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi: è questo il reato contestato a due iraniani arrestati dalla Polizia all'aeroporto internazionale San Francesco d’Assisi Durante i controlli preventivi, svolti nell’area check-in nei confronti dei passeggeri in partenza per Londra, la Polizia si è insospettita di alcune anomalie dei documenti di espatrio di due cittadini stranieri; hanno quindi deciso di approfondire le verifiche nei loro confronti. Accompagnati negli uffici per gli accertamenti del caso, è emerso che i due passaporti lussemburghesi presentavano degli elementi di difformità dagli originali, in particolar modo la non conformità del sistema microchip di sicurezza interno del passaporto. Dopo aver proceduto al sequestro dei titoli di espatrio, gli agenti hanno sentito le due persone – rispettivamente un uomo classe 1999 e una donna 1997 – che hanno confermato di essere cittadini iraniani e di aver lasciato l’Iran con l’obiettivo di raggiungere la Gran Bretagna. Grazie all’ausilio della Scientifica è stato possibile risalire all’esatta identità dei due cittadini i quali, al termine delle attività di rito, sono stati arrestati per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuti nelle celle di sicurezza della Questura.