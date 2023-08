Panico in città: ubriaco prende a cinghiate i passanti e le auto

Perugia, 17 agosto 2023 - Ha preso a cinghiate le auto in sosta e quelle in transito. Poi, se l'è presa anche con i passanti, che ha tentato di colpire più volte. Succede anche questo quando l'alcol manda fuori di testa. E succede a due passi dal centro nel quartiere di Porta Pesa, dove un giovane italiano, classe 1998, poi trovato dalla Polizia sdraiato a terra, privo di sensi e in palese stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, ha seminato il panico.

I fatti: i testimoni, che hanno chiamato le forze dell'ordine, raccontano che l’uomo, visibilmente ubriaco, aveva iniziato ad inveire contro una donna e contro alcuni conducenti delle auto in transito lungo Largo Porta Pesa, colpendo le autovetture con una cintura e intimidendo i cittadini presenti.

L’uomo, in un secondo momento, ha colpito anche le macchine parcheggiate, danneggiando gli specchietti retrovisori, i gruppi ottici e le altre parti della carrozzeria. Poi si è steso a terra dove è rimasto fino all’arrivo degli operatori. Ricostruita la vicenda, i poliziotti agenti hanno denunciato il 24enne all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato.