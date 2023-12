Orvieto, lancio di tufo e cemento dalla rupe. Avviso orale per uno dei vandali

Orvieto, 12 dicembre 2023 - Era gravato da numerosi precedenti di polizia per i più svariati reati. Ora per lui è scattato un avviso orale per cercare di arginare il ripetersi degi atti di vandalismo che stanno creando grande preoccupazione da mesi. E' quello che ha emesso il questore Bruno Failla nei confronti del ventisettenne E.C. accusato insieme all'amico venticinquenne K.D.S. di essere l'autore di numerosi atti di vandalismo. A destare grandissima preoccupazione sono i tre episodi relativi al lancio di blocchi di cemento e tufo che hanno pesantemente danneggiato alcune auto in sosta nel parcheggio fuori porta Maggiore.

Il ragazzo raggiunto dal provvedimento è pluripregiudicato. L’avviso orale è una sorta di ammonimento a tenere una condotta conforme alla legge, propedeutica ad altre più gravi provvedimenti restrittivi della libertà personale. Non si esclude che misure più pesanti possano essere presto adottate dalla magistratura ternana che coordina le indagini del commissariato.

"I due giovani orvietani dediti alla commissioni di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, dopo una lunga e laboriosa indagine delle forze dell’ordine erano stati denunciati per una serie di danneggiamenti alle auto in sosta che avevano destato allarme sociale tra la popolazione locale e non solo", come ricorda la questura.