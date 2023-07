Nipote tossicodipendente terrorizza la nonna: l'anziana chiama la Polizia

Assisi, 10 luglio 2023 - Nipote aggressivo terrorizza la nonna, tanto da indurla a chiamare la Polizia. Giunti sul posto, gli agenti dell’ufficio controllo del territorio del Commissariato hanno appurato che la lite era cessata e che non vi erano stati episodi di violenza nei confronti dell'anziana. Dopo aver riportato la calma in famiglia, i poliziotti hanno identificato il giovane, un italiano classe 1996, già noto alle Forze dell’Ordine. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la vicenda. Il 27enne, infatti, a causa della sua dipendenza da sostanze stupefacenti, aveva cominciato ad assumere atteggiamenti ostili e minacciosi nei confronti dei genitori che, esasperati dalla situazione, lo avevano allontanato dalla casa familiare. Il giovane era poi stato ospitato dai nonni che avevano tentato di fargli cambiare stile di vita ma senza successo. Fatta chiarezza sulla situazione, dopo aver verificato che nessuno dei presenti necessitava di cure mediche, gli operatori hanno effettuato un accertamento sull’eventuale possesso di armi che ha dato esito positivo. È emerso, infatti, che il marito della richiedente aveva alcune armi e munizioni, regolarmente detenute, che sono state ritirate in via cautelare.