Nomina del direttore dei musei di Spoleto: aperto un fascicolo a carico di ignoti

Spoleto, 26 settembre 2023 - Un fascicolo a carico d'ignoti per presunto abuso d'ufficio in relazione alla nomina di Saverio Verini a direttore del "Sistema museale" di Spoleto è stato aperto dalla procura della città umbra in seguito a un esposto presentato dai gruppi di minoranza al Comune, attualmente guidato dal centrosinistra.

La notizia è stata riportata dal TgR dell'Umbria. Le indagini disposte sono state affidate alla Guardia di finanza e sono in corso. Al momento non risultano indagati. Verini, 38 anni, esperto d'arte contemporanea, già docente all'Università Luiss e legato al Maxxi, è stato nominato nella scorsa primavera dall'attuale sindaco di Spoleto, Andrea Sisti. Rimarrà in carica per tre anni. Il Comune di Spoleto ha sempre rivendicato la correttezza della procedura con la quale è stato affidato l'incarico all'attuale direttore e il successo di pubblico e di critica delle mostre finora organizzate da Verini.