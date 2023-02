Minorenne arrestato per spaccio il giorno di san Valentino

Controlli dei carabinieri a Orvieto

Orvieto, 16 febbraio 2023 - Arrestato e messo ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un minorenne di Orvieto: il controllo è scattato il giorno di San Valentino nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Orvieto. Qui infatti i carabinieri del Nor avevano notato un gruppo di giovani. Movimenti e atteggiamenti "strani" che hanno insospettito gli investigatori dell'Arma tanto da far sospettare giri illeciti. Uno dei giovani, alla vista della pattuglia, si è staccato dal gruppo cercando di dileguarsi per una strada secondaria, ma è stato seguito. Intanto ha anche gettato via un involucro, così i Carabinieri lo hanno fermato.



Perquisito e arrestato: i militari hanno recuperato il materiale gettato via, un panetto di hashish del peso di 77 grammi, e quindi identificato il ragazzo, un minorenne. Una volta avvisati i genitori, i carabinieri hanno proceduto alle perquisizioni – personale e domiciliare – che hanno fatto emergere anche la presenza di un grammo di hashish in casa. Di concerto con la procura presso il tribunale dei minorenni di Perugia, il ragazzo è stato arrestato in flagrante e messo ai domiciliari in attesa della convalida.

In seguito ai controlli allo stesso gruppo di ragazzi, tre di loro sono stati segnalati alla prefettura di Terni come assuntori di stupefacenti perché trovati in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana.