La Finanza sequestra 570mila pile contraffatte. Scattano 18 denunce

Perugia, 8 settembre 2023 - Maxi sequestro di oltre 570mila batterie di tipo ''stilo'' e ''mini stilo'' e 145 mila blister recanti un noto marchio contraffatto, a cui sono seguite 18 denunce. I reati contestati sono introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio e ricettazione.

L'indagine, avviata a dicembre dello scorso anno e proseguita nei mesi successivi sull'intero territorio nazionale, è scattata grazie ad una segnalazione di un consumatore che aveva ravvisato delle anomalie.

Sulla base delle risultanze dei preliminari accertamenti eseguiti dai militari del Gruppo di Perugia, la Procura ha disposto la perquisizione del punto vendita, all'esito delle quali venivano individuati e sottoposti a sequestro circa 153mila prodotti appartenenti ai lotti sospetti. Ricostruita, attraverso l'esame delle fatture di acquisto e dei documenti di trasporto della merce, l'articolata filiera commerciale ed individuati i principali punti di stoccaggio, nei mesi di dicembre e gennaio, venivano effettuati ulteriori perquisizioni e sequestri a Livorno, Palermo, Verona e Milano, presso i principali grossisti, e a Genova, Lucca e Biella, presso esercenti commerciali al dettaglio.

Le perizie di parte e quelle disposte dalla Procura su campioni di prodotti ne hanno confermato la contraffazione. Dalle indagini finora eseguite, è emerso come non sempre i venditori al dettaglio (ferramenta, tabaccherie e negozi di articoli per la casa) fossero a conoscenza dell'origine illecita delle batterie, sia per la buona fattura dei blister contraffatti, difficilmente distinguibili dagli originali, sia per il sostanziale allineamento, nella maggior casi, tra il prezzo di acquisto all'ingrosso del prodotto contraffatto e quello del prodotto originale.