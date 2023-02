La notte della speranza con la Marcia della Pace: a mezzanotte scatta la PerugiAssisi

Una delle edizioni della marcia

Perugia, 23 febbraio 2023 - E' pronto a mettersi in marcia il popolo della pace. La PerugiAssisi si mette in moto a mezzanotte contro tutte le guerre al grido "In piedi costruttori di pace!". La partenza è fissata a mezzanotte, dai giardini del Frontone (Borgo Bello) del capoluogo umbro e arrivo ad Assisi, alle 6 di mattina data che segna il secondo anno di guerra in Ucraina.

"Nella notte simbolo della terza guerra mondiale in cui siamo stati trascinati vogliamo restare svegli, in piedi, in cammino per andare incontro alle vittime e provare a sentire il loro sentire: il buio, il freddo, l’inedito, l’incertezza, la paura, la stanchezza". Parla così Flavio Lotti, coordinatore della PerugiAssisi.

"In occasione di questo tragico anniversario, sentiamo il dovere di organizzare una nuova manifestazione per la pace, in solidarietà con le vittime innocenti di questa e di tutte le altre tragiche guerre che continuano a devastare gli uomini e il pianeta - sottolineano i responsabili del Comitato Promotore -. Ucraina, ma anche Siria, Yemen, Libia, Iraq, Palestina, Etiopia, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Kurdistan, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Camerun, Burkina Faso, Sahel, Mali, Costa d’Avorio, Niger, Nigeria, Costa D’Avorio, Mozambico, Sahara Occidentale, Afghanistan, Colombia ".

I preparativi: I partecipanti alla Marcia PerugiAssisi si incontreranno a Perugia alle 21 nella Sala dei Notari del Palazzo dei Priori per un incontro di riflessione e proposta contro tutte le guerre. A mezzanotte l’accensione delle fiaccole e la partenza dal Frontone. L’arrivo alla 6 nella Basilica di San Francesco, con i partecipanti che scenderanno alla tomba del Poverello per un momento di preghiera.

Anche la Cgil, insieme alla rete di associazioni “Europe for Peace” si mobilita, per chiedere un immediato cessate il fuoco e l’apertura di un vero negoziato diplomatico. Sono previste diverse iniziative a partire dalle 19 a Perugia, quando si terrà una fiaccolata lungo corso Vannucci, cui seguirà un’assemblea di tutte le realtà pacifiste alla Sala dei Notari, in attesa della Marcia in notturna Perugia-Assisi.