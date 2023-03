Madre e figlio sui social si fingono donne in cerca di amore e ingannano uomini soli: arrestati

Indagine dei Carabinieri

Terni, 1 marzo 2023 - Avevano messo in piedi un giro milionario adescando vittime on line, che poi ricattavano. Madre e figlio, lei sessantenne e lui trentenne sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri mentre si trovavano in Umbria, in provincia di Terni. Per loro sono scattati gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in seguito al provvedimento emesso dal gip di Viterbo. L'accusa è di estorsione aggravata in concorso. Secondo i militari del nucleo investigativo, i due avrebbero conosciuto le loro vittime attraverso Facebook. In particolare avrebbero fatto credere a un cinquantenne di essersi fidanzato con una donna avvenente (in realtà inesistente) e avrebbero iniziato a chiedergli soldi, anche attraverso minacce.

Le vittime sarebbero almeno tre. "Non campi più con me (...) ti rovino, se non me mandi 'ste centocinquanta euro oggi, ti rovino", è una delle frasi agli atti. Le indagini, coordinate dalla Procura di Viterbo, sono cominciate la scorsa estate a seguito della denuncia di scomparsa di un cinquantenne residente in un paese della bassa Tuscia.

Ad allertare le forze dell'ordine era stata la madre dell'uomo: il figlio, allontanatosi, aveva chiaramente minacciato il suicidio a seguito delle telefonate di un sedicente avvocato e di un sedicente giudice. Alla fine, dopo poche ore di ricerche, fu ritrovato, e i carabinieri diretti dal colonnello Friano hanno subito compreso che si trattava di una vittima di estorsione