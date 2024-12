Litiga con la compagna. Esce di casa, ma era ai domiciliari: arrestato

Città della Pieve, 10 dicembre 2024 - Era ai domiciliari, ma dopo una lite con la fidanzata decide di uscire di casa. La fuga però è stata breve: sulle tracce dell'uomo, un 42enne di origini laziali, si sono subito messi i Carabinieri di Città della Pieve, che una volta rintracciato lo hanno arrestato in flagranza di reato.

I fatti: La donna, scossa dalla lite e preoccupata per il gesto del compagno, ha allertato il 112. Le immediate ricerche dei Carabinieri hanno permesso di rintracciare l’uomo mentre stava andando a piedi verso il centro abitato di Città della Pieve. Gli uomini dell'Arma lo hanno arrestarlo in flagranza del reato di evasione.

Portato nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di Perugia, all’esito della celebrazione del rito “direttissimo”, ora è in carcere, così come sentenziato dal Giudice.