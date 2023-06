Violenta lite tra madre e figlio: sequestrato un fucile

Bastia (Perugia), 22 giugno 2023 - Clima in famiglia molto teso. Anzi tesissimo, tanto che è stato necessario ricorrere alle forze dell'ordine e sequestrare in via cautelare un fucile. Succede a Bastia, dove per sedare una lite all'interno di un'abitazione i vicini hanno chiamato la Polizia. Un uomo, sotto effetto dell'alcol, aveva messo la casa sottosopra, picchiato la madre e strattonata per i capelli. Sembra che il trentenne da tempo maltrattava la donna, creando un clima di terrore.

L'uomo, infatti, a seguito ad un periodo difficile dovuto a questioni personali, come ricostruito dalla Polizia, aveva cominciato ad assumere atteggiamenti ostili nei confronti dei familiari in particolare nei momenti in cui abusava di sostanze alcoliche. Nell’ultimo episodio, la lite era però degenerata e l’uomo l’aveva aggredito la madre afferrandola per i capelli e strattonandola più volte. Fatta chiarezza sulla situazione, gli agenti delle Volanti hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a dare assistenza al 30enne che, nel corso della lite, si era provocato alcune escoriazioni. È emerso inoltre che la vittima era detentrice di un fucile semiautomatico, regolarmente denunciato, che è stato ritirato in via cautelare ai sensi della legge.