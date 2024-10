Lite in famiglia: lui dormiva con la pistola carica. Denuncia e allontanamento

Todi, 11 novembre 2024 - Meglio prevenire: i Carabinieri di Todi intervenuti in un appartamento a seguito di una segnalazione al 112 per una lite familiare hanno sequestrato una pistola carica, regolarmente detenuta. La tensione domestica era talmente grave che è stato necessario attivare il “Codice Rosso” e l'allontanamento urgente dalla casa familiare di un uomo 77enne, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto per l’ipotesi delittuosa di maltrattamenti in famiglia.

La misura è stata adottata a causa di vessazioni psicologiche e fisiche nei confronti della ex moglie convivente, mai denunciate in precedenza dalla donna. Durante l'intervento, i Carabinieri hanno perquisito la camera da letto, dove hanno rinvenuto una pistola carica nascosta nel cassetto del comodino. L'arma, pur essendo regolarmente detenuta, vista la situazione poteva rappresentare un potenziale pericolo. Inoltre, i militari, hanno provveduto a sequestrare cautelativamente anche diversi fucili da caccia e il relativo munizionamento, tutti legalmente detenuti.

Il Giudice del Tribunale di Spoleto, in sede di convalida dell'allontanamento, ha deciso di applicare anche il braccialetto elettronico, misura necessaria per monitorare costantemente i movimenti dell'uomo e prevenire ulteriori episodi di violenza.