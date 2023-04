Lite a bottigliate: 35enne aggredito. Anche la madre dell’amico si avventa su di lui

Perugia, 25 aprile 2023 - Cosa abbia scatenato la lite a bottigliate non è ancora chiaro. Forse l'alcool e qualche parola di troppo. Fatto sta che la polizia è dovuta intervenire in un appartamento in via Campo di Marte, abitato da stranieri, dove sono scattate due denunce per lesioni aggravate e per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

I fatti: i poliziotti, giunti sul posto, hanno provato a verificare la situazione bussando alla porta dell’abitazione senza, però, ottenere risposta. Contestualmente, un’altra volante – arrivata in supporto – ha intercettato nei pressi dello stabile un cittadino straniero, successivamente identificato come un cittadino peruviano, classe 1987, con evidenti escoriazioni al viso e visibilmente sofferente. Sentito in merito dai poliziotti, il 35enne ha riferito che mentre si trovava a casa di un amico – un cittadino peruviano, classe 2000 - senza motivo, era stato improvvisamente aggredito da quest’ultimo che, utilizzando una bottiglia, lo aveva colpito più volte alla testa.

Su di lui si era avventata come una furia anche la madre dell'amico. La donna è stata rintracciata in zona gli agenti l’hanno accompagnata in Questura per una compiuta identificazione dalla quale è emerso che la 40enne era gravata da precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Per madre e figlio sono scattate due denunce.