"Liberi subito": depositate in Regione 4.801 firme per la legge sul fine vita in Umbria

Perugia, 17 settembre 2025 - Sono 4.801 le firme depositate questa mattina a Palazzo Cesaroni, a Perugia, a favore di Liberi Subito, la proposta di legge elaborata dall’associazione Luca Coscioni per regolamentare i tempi di verifica delle condizioni e delle modalità per accedere all’aiuto medico alla morte volontaria. Erano presenti Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria nazionale e tesoriere della Coscioni, insieme a Matteo Mainardi, responsabile delle iniziative sul fine vita dell’associazione e Stefano Massoli, marito di Laura Santi e coordinatore Cellula Coscioni Perugia. Il deposito, preceduto da un corteo simbolico in Corso Vannucci, partito dalla sala dei Notari, è avvenuto all’indomani dell’omaggio della città di Perugia a Laura Santi, volto della battaglia sul fine vita a livello nazionale e leader della campagna “Liberi Subito” in Umbria. Era stata proprio lei ad annunciare, il 9 luglio scorso, il raggiungimento della soglia minima delle firme necessarie per poter depositare il testo in Consiglio Regionale. Un risultato ottenuto in meno della metà del tempo a disposizione: la raccolta firme era partita infatti il 15 maggio scorso.

Se la legge venisse approvata cosa cambia per il cittadino che sceglie la strada dell'autodeterminazione? "Cambia che non potrà più accadere che una persona venga lasciata come Laura Santi due anni e otto mesi in attesa di una risposta per ottenere un proprio diritto già stabilito dalla Corte Costituzionale - precisa Cappato -. Essendo le regioni competenti per l'erogazione dei servizi sanitari, se questa legge passa le persone avranno il diritto ad ottenere una risposta entro un mese e non entro anni. E quindi non accadrà più che una "tortura" nelle condizioni più terribili sia imposta contro la legge da un servizio sanitario".

I tempi. La proposta di legge, promossa dalla Coscioni in tutte le Regioni, si fonda sulla sentenza “Cappato – DJ Fabo” della Corte Costituazionale, che ha depenalizzato l’aiuto al suicidio in casi ben determinati. Il testo prevede che il paziente venga preso in carico da una commissione multidisciplinare permanente che entro venti giorni dovrà verificare la presenza dei requisiti stabiliti dalla Corte attraverso una valutazione clinica e il parere del Comitato Etico. Una volta completata la verifica, la Regione dovrà garantire, entro sette giorni, il supporto tecnico e farmacologico necessario. L’intero percorso dovrà essere concluso entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta. Inoltre, è garantita la gratuità delle prestazioni sanitarie collegate, senza costi aggiuntivi per il richiedente e senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

"L’Umbria - proseguono cappato e Gallo - ha ora l’opportunità di partecipare a questo percorso istituzionale, volto a garantire il diritto alla libera scelta della persona, senza trasferire sui malati o sui tribunali la responsabilità di attuare un diritto già riconosciuto. Chiediamo quindi che la proposta venga inserita all’ordine del giorno e discussa quanto prima”,

I passaggi Per arrivare alla discussione della legge in Umbria ci sono tre step: verifica della regolarità delle firme (entro 40 giorni), verifica di ammissibilità (entro 45 giorni dalla verbale che accerta la regolarità delle firme), discussione in Commissione e in Consiglio (entro 6 mesi)