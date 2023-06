Le scuole chiudono, aprono i centri estivi. La guida alla scelta

Perugia, 9 giugno 2023 - E’ stato pubblicato sul sito istituzionale, a questo link, l’elenco dei centri estivi sostenuti e monitorati dal Comune di Perugia.

Il tempo dell’estate è il tempo delle vacanze, la scuola chiude, riaprono quindi i Centri Estivi con varie proposte di attività: laboratori di pittura, musica e teatro; escursioni e gite, progetti di educazione ambientale, piscine ed altro in modo da offrire ai bambini e ai ragazzi della città opportunità di incontro e di gioco!

"Da tempo - spiegano dall'assessorato all'istruzione - l’obiettivo principale del Comune è sostenere l’iniziativa privata per offrire un buon servizio ai bambini e ai ragazzi della città e per aiutare anche in estate i genitori che lavorano; si è voluto inoltre uniformare l’offerta, in modo che tutti rispondano agli stessi requisiti di qualità, facilitare la frequenza di soggetti con disabilità e svantaggiati, anche mediante l’applicazione di esenzioni".

Si precisa che il sostegno economico erogato dal Comune di Perugia è destinato ai centri estivi presenti nell’elenco, i quali ospiteranno anche i bambini ed i ragazzi individuati dai Servizi sociali del Comune di Perugia e dalla Usl Umbria 1.