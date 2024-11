La squadra del cuore perde e lui prende a calci la compagna. Allontanato

Perugia, 13 novembre 2024 - Violento con la compagna magari perché la squadra di calcio non aveva vinto o per problemi di bilanci familiari. Un vero "orco" tanto da terrorizzare anche i figli della convivente, spesso presa a schiaffi, spintoni, calci e tirate di capelli. Alla fine la poveretta ha denunciato l'uomo alla Polizia, che su provvedimento del Gip di Perugia, ha dato esecuzione al divieto di avvicinamento nei confronti dell'uomo, 53 anni, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente.

Il Gip dopo aver ascoltato le testimonianze dei figli della donna, che hanno parlato di "un clima saturo di vessazioni" e il racconto di numerosi vicini, non ha avuto dubbi: per il violento di turno è scattato il provvedimento del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai luoghi da lei frequentati, con il controllo mediante dispositivo elettronico.