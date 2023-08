Investe la ex compagna e se ne va: denunciato

Città di Castello (Pg), 22 agosto 2023 - Investe la ex compagna e se ne va senza prestarle soccorso: per un uomo, classe 1974, scatta la denuncia. La ragione del gesto?

La donna ha raccontato che, dalla fine della relazione, i rapporti con l’ex compagno si erano incrinati, soprattutto per la gestione della figlia. Ha poi riferito che nel corso dell’ultimo incontro con l’uomo, dopo averle affidato la minore, questo era ripartito a bordo della sua auto schiacciandole il piede con uno pneumatico e omettendo di fermarsi a prestarle soccorso. La vittima è dovuta andare al pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello dove le erano state diagnosticate delle lesioni guaribili in 30 giorni. Ricostruita la vicenda, gli agenti hanno quindi denunciato il 48enne, che è un italiano, all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali e omissione di soccorso.