Incidente sul lavoro, operaio ferito durante un'operazione di smontaggio

Bastia Umbria (Perugia), 11 marzo 2024 - Ancora un incidente sul lavoro in Umbria. Questa volta si è registrato a Bastia Umbria, durante un’operazione di smontaggio della fiera Expo casa, che domenica ha chiuso i battenti a Umbriafiere, dopo una settimana di ottime affluenze di pubblico.

Un operaio di 43 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un carico pesante durante una manovra di sollevamento. Per cause in corso di accertamento un montacarichi sarebbe caduto addosso all’uomo colpendolo violentemente.

Sul posto i sanitari del 118 di Assisi che hanno ritenuto necessario il trasferimento dell’uomo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con l’elisoccorso Nibbio, il servizio inaugurato di recente dalla Regione Umbria, all'aeroporto di Foligno. L'operaio sarebbe ricoverato in codice rosso.

Indagini in corso per capire la dinamica dell'incidente da parte della Polizia di stato del commissariato di Assisi, al seguito del vice questore aggiunto Francesca Domenica Di Luca.