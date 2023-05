Perugia, paura a Sant’Andrea delle Fratte: va a fuoco una rimessa

Perugia, 27 maggio 2023 - Attimi di paura a causa di un incendio che è divampato questa mattina, sabato 27 maggio, a Perugia, esattamente nella zona di Sant’Andrea delle Fratte. All’alba una rimessa agricola è andata a fuoco e in breve tempo il rogo si è propagato all'intera struttura. Le fiamme hanno interessato dei bancali di legno e una struttura in cemento all'interno di una proprietà agricola.

Si indaga sui motivi che hanno originato le fiamme nella rimessa. L’allarme ai Vigili del fuoco di Perugia è scattato alle sei di questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con due squadre e hanno domato le fiamme, tuttavia la rimessa, una struttura in legno, è andata completamente distrutta. Fortunatamente a quell'ora non c'era nessuno e non risultano persone rimaste ferite nell'incendio oppure intossicate.