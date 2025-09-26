Il Gusto che Unisce: A Perugia un laboratorio alimentare per l'inclusione lavorativa

Perugia, 26 settembre 2025 - In via della Pescara 44, quartiere ai piedi del centro storico di Perugia dove si sono abbassate numerose saracinesche, arriva il laboratorio de ‘Il Gusto che Unisce’. In questi spazi moderni e funzionali si producono e si vendono yogurt e prodotti alimentari senza glutine e lattosio.

Un progetto lavorativo della cooperativa sociale La Brigata indipendente e supportato da diversi soggetti, il Gruppo Grifo agroalimentare con il brand Grifo Latte, Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel, Fondazione Perugia, Confcooperative Umbria e Fondosviluppo. L'iniziativa, lodevolissima, ha una duplice funzione: offrire un’opportunità di lavoro e di crescita, di autonomia e inclusione sociale a persone con disturbi dello spettro autistico, altre neurodivergenze e fragilità; e rigenerare volumi altrimenti destinati all'abbandono.

Il laboratorio in questa fase vede impiegati 2 ragazzi con disabilità, Federica di 26 anni, Matteo di 24 anni, e due persone adulte con disabilità, che rientreranno così nel mondo del lavoro, affiancati da Valentina Iacucci Ostini, che si occupa della parte amministrativa e Valentina Cimbali, responsabile dei laboratori alimentari.

Ieri, tra palloncini arancioni e viola, il taglio del nastro al quale erano presenti insieme ai soci della cooperativa guidata dalla presidente Cimbali e dalla vicepresidente Iacucci Ostini, hanno partecipato Costanza Spera, assessora alle politiche sociali del Comune di Perugia; Bianca Maria Tagliaferri, vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria; Carlo Catanossi, presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare, Andrea Valcalda, consigliere delegato Enel Cuore, Franco Moriconi, vicepresidente della Fondazione Perugia, Carlo Di Somma, presidente di Confcooperative Umbria. “L’apertura di questo laboratorio e punto vendita – hanno spiegatoCimbali e Iacucci Orsini – fa parte del progetto ‘L'Impresa della Brigata Indipendente’ con il quale nel 2023 abbiamo partecipato al concorso ‘InvestiAmosociale’ di Fondazione Perugia, conquistando il primo posto in graduatoria come migliore startup".

"Questa mattina – ha sottolineato Spera – c’è grande emozione e felicità perché quello che parte ufficialmente oggi. È un percorso che viene da lontano con un’enorme collaborazione tra Terzo settore, associazionismo, imprese ed enti pubblici. Siamo felici di aver dato il nostro contributo pubblico a valere sul fondo autismo perché siamo convinti di dover sostenere le realtà che favoriscono la socializzazione e in questo caso anche l’occupazione che ha un valore incredibile per ragazzi che hanno forme di disabilità”.

"La disabilità non si sceglie - osserva la presidente dell'assemblea legislativa Sarah Bistocchi - però si può scegliere come viverla e si possono scegliere i luoghi. Abbiamo bisogno di luoghi non disabilitanti e questo laboratorio è uno di quelli, un luogo in cui viene annullata la disabilità. L’inclusione viene fatta anche attraverso il cibo, perché è un elemento che unisce".