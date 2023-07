Guida ubriaco lungo la Flaminia e provoca un incidente. Ferito l'altro conducente

Spoleto (Pg), 11 luglio 2023 - Guidava ubriaco e ha provocato un incidente, con tanto di ferito. I fatti: è successo a Spoleto, dove un 46enne lungo la Strada Statale 3 - Flaminia è andato a sbattare contro una macchina. Gli operatori della Stradale erano stati allertati da alcuni conducenti in transito che avevano notato i due veicoli rimasti coinvolti nell’incidente fermi sulla carreggiata. Giunti sul posto, dopo aver segnalato il sinistro, gli agenti hanno constatato che una delle parti – rimasta ferita nello scontro – era stata accompagnata all'ospedale. Hanno quindi avvicinato il conducente dell’altro veicolo coinvolto per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno constatato che il conducente mostrava evidenti sintomi di alterazione dovuti all’abuso di alcool. Per questo motivo, lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha avuto esito positivo. Il 46enne, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, circostanza che, al momento di transitare nella via, verosimilmente, gli aveva fatto perdere il controllo del veicolo. Terminate le attività di rito, l'uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza. Considerato inoltre che l’incidente è stato provocato in orario notturno, al 46enne è stata ritirata la patente ai fini della revoca con sanzioni amministrative pecuniarie raddoppiate.

Il veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo.