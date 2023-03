Gubbio, incidente a catena sulla variante 219: sei auto coinvolte

Gubbio (Pg), 9 marzo 2023 - Sei auto coinvolte in un incidente a catena, alcune semidistrutte, per fortuna feriti lievi, ma traffico in tilt.

E' il bilancio dell'incidente avvenuto circa un'ora fa sulla variante 219 a Gubbio, all'altezza della frazione di Padule. Immediato l'intervento dei vigili del Fuoco. I caschi rossi di Gubbio hanno provveduto a liberare le persone rimaste nell'abitacolo delle auto, a liberare la careggiata e ad affidare i feriti alle cure del 112.

Sul posto anche la polizia per ricostruire la dinamica dell'incidente e ad accertare le cause del sinistro che ha paralizzato l'arteria per diverso tempo.