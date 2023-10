"Giovani strateghi": ragazzi, proviamo a cambiare il nostro destino. Un libro per tentare

Perugia, 17 ottobre 2023 - In un momento storico in cui la lente di ingrandimento è puntata sui giovani e le loro mille difficoltà, cresciute in modo esponenziale con la pandemia da Covid, la counsel coach strategic, Maria Cristina Nardone pubblica un nuovo libro, che fa parte della collana “Saggi di counseling coach strategico”, scritto a due mani con Michele Paternoster.

Si chiama “Giovani strateghi. La rivoluzione di chi crea il proprio destino. Gestire le emozioni e, di conseguenza, il cambiamento", e verrà presentato giovedì , alle 11.30, alla Facoltà di “Mediazione linguistica”. "Il volume - spiegano gli autori - è dedicato ai giovani, agli adolescenti, a chi ha voglia di conoscere il loro mondo. Uno strumento utile ed essenziale a chi vuole imparare ad aiutarsi".

“La rivoluzione di chi crea il proprio destino. Gestire le emozioni e, di conseguenza, il cambiamento” è il sottotitolo di un libro che, frutto di studi e anni di esperienza del gruppo Nardone su centinaia di casi trattati, vuole essere un manuale operativo per aiutare in modo concreto a realizzare se stessi seguendo semplici passi. Pagina dopo pagina, i due consulenti strategici fanno rivivere al lettore le loro sedute strategiche con grande partecipazione e coinvolgimento creando spunti di riflessione e supporto pratico. Un libro che guida i giovani a scoprire tutto quello che devono sapere per superare paure e avere il coraggio di seguire e realizzare i propri sogni, anche grazie alla capacità di risolvere i problemi. Perché ogni problema ha la sua soluzione.

Ad introdurre la presentazione Andrea Proietti, Ceo di “From Study to Work”.