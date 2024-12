Giocano d'azzardo in un parco pubblico: 4 denunciati

Perugia, 10 dicembre 2024 - Giocavano a poker in un parco pubblico a Bastia: la Polizia di Assisi, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio ha denunciato quattro romeni sorpresi mentre giocavano d’azzardo nel giardino pubblico di via Gramsci. Gli agenti hanno notato un gruppo di persone sedute su un tavolo intente a giocare a carte. Dopo averle avvicinate, i poliziotti hanno constatato che su ogni postazione e al centro del tavolo c'era del denaro contante, oggetto delle “puntate” dei partecipanti alla partita abusiva di poker. Per questo motivo, una volta identificati, i quattro sono stati denunciati per il reato di partecipazione in luogo pubblico a giochi d’azzardo. Il denaro utilizzato – 82 euro - è stato sottoposto a sequestro.