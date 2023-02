Garage e locale caldaia in fiamme a Spoleto

I vigili del fuoco in azione

Spoleto, 16 febbraio 2023 - Incendio nella notte in località Morgnano (Spoleto): incendiato un garage e un locale caldaia, per fortuna senza conseguenze per le persone.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e interdetto l’intero stabile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Come detto nessuna persona, comunque, è rimasta fortunatamente coinvolta nell'incendio. Sul posto presente anche la Polizia di Stato per gli accertamenti del caso. Va chiarita la dinamica che ha scatenato il rogo. L'area intanto è stata bonificata. Fiamme e fuoco hanno attirato inoltre l'attenzione degli abitanti che vivono nelle vicinanze.