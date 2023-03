Furto in una villa a Perugia: bottino da 50mila euro in gioielli e orologi

Indaga la Polizia

Perugia, 11 marzo 2023 - Un bottino di circa 50 milioni di euro in preziosi è stato trafugato, nella notte, in una villa di Perugia. Indaga la Polizia. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stato il vicino che, dopo aver sentito il suono dell'allarme, aveva prima pensato ad un guasto tecnico per poi accorgersi dell'intrusione di alcune persone nell'abitazione sottostante.

Gli agenti hanno constatato che gli intrusi si erano dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Dal sopralluogo dei poliziotti è emerso che i malviventi, dopo aver svitato delle lampadine per non farsi notare, avevano forzato le persiane blindate e la serratura di una portafinestra riuscendo ad introdursi all'interno della villa. Il primo riscontro della padrona di casa ha permesso di appurare la sottrazione di alcuni monili d'oro, preziosi e un orologio di lusso per un valore di circa 50mila euro.