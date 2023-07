Distraevano gli anziani con la tecnica della monetina: sgominata la gang dei parcheggi

Orvieto, 10 luglio 2023 - La gang dei furti nei parcheggi dei centri commerciali di Orvieto è stata scoperta. Le forze dell'ordine hanno identificato a denunciato a piede libero alla Procura di Terni sette uomini e due donne, tutti sudamericani residenti a Roma, di età compresa tra 23 e 63 anni.

"Ai malviventi - dicono i carabinieri - vengono attribuiti decine di colpi compiuti perlopiù con la tecnica della moneta a terra ai danni soprattutto degli anziani Gli episodi al centro delle indagini risalgono al periodo che va dal luglio 2021 al gennaio 2022. Ai nove vengono contestati a vario titolo i reati di furto con destrezza, falsità materiale, possesso di documenti falsi, sostituzione di persona, indebito utilizzo di carte di credito". La tecnica: gran parte dei furti sarebbero avvenuti con la tecnica della monetina. La banda distraeva gli anziani nel momento in cui caricavano la spesa, indicandogli una moneta a terra e sostenendo che fosse di proprietà dei pensionati, che a quel punto interrompevano ciò che stavano facendo per recuperarla. Giusto il tempo per impossessarsi di borse e borselli lasciati incustoditi per quella manciata di secondi. "Dagli accertamenti - riferisce l'Arma - è emerso, poi, che ognuno dei nove componenti della banda aveva un compito ben preciso, segno che l’organizzazione criminale era ben rodata. Per gli investigatori, infatti, alcuni dei complici si limitavano a procurare le auto con cui veniva raggiunta Orvieto, scelta perché vicino all’A1, chi invece eseguiva il colpo portando via borse e borsette e chi, ancora, andava agli sportelli Atm per compiere i prelievi con le carte di credito appena rubate".