Forza il posto di blocco e tenta di investire un carabiniere: arrestato per tentato omicidio

Assisi, 26 aprile 2023 - L'accusa è di tentato omicidio. Un uomo di 38 anni ha forzato il posto di controllo dei carabinieri dell'Aliquota radiomobile della compagnia di Assisi. Il giovane, al fine di sottrarsi al controllo, si è prima fermato e poi, con una manovra fulminea, ha accelerato nel tentativo di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

A quel punto uno dei militari gli ha imposto di fermarsi ma l'uomo lo ha puntato con l'auto cercando di investirlo in pieno. Il militare si è tuffato a terra al margine della strada per evitare l'investimento ma il 38enne è riuscito così a garantirsi lo spazio per fuggire. Partiti all'inseguimento dell'Alfa Romeo 147 guidata dall'uomo per le vie delle frazioni di Palazzo e Santa Maria degli Angeli, i carabinieri sono poi riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo. Il 38enne, la cui patente era stata revocata circa 10 anni fa, è stato quindi arrestato e gli è stata sequestrata la macchina. Arresto convalidato dal gip che ne ha disposto la detenzione domiciliare.