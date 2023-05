Un dono speciale per la Meloni: foulard Cutuli su disegno dei ragazzi del Serafico

Assisi, 4 maggio 2023 - Una stola in filato in fibra d'ortica che riproduce un disegno realizzato dai ragazzi dell'Istituto Serafico di Assisi. L'ha donata, mercoledì mattina, Francesca Di Maolo, presidente dello storico Istituto per sordomuti e ciechi (in visita a Palazzo Chigi insieme al presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta) alla premier Giorgia Meloni. Il foulard, opera del maestro tintore Claudio Cutuli, è stato colorato mediante pigmenti naturali come la robbia, il guado e la camomilla dei tintori e ricalca con esattezza il disegno dei giovani ospiti del Serafico di Assisi.

Si tratta dell'immagine di Cristo che si staglia su fondo bianco e include entro il suo abito due figure più piccole con le braccia aperte in segno d'accoglienza. "Credo che la solidarietà verso i più fragili sia un dovere inderogabile di ognuno di noi", dichiara Cutuli, al timone dell'omonima azienda specializzata nella moda sostenibile. "È un disegno bellissimo, quello che ho riprodotto, frutto dell'inventiva e della sensibilità di persone speciali".