Donna in barella con l'autoscala: i vigili del fuoco assistono il 118

Perugia, 24 ottobre 2023 - Quando si dice che i "caschi rossi" sono multi tasking e sempre pronti ad intervenire per qualsiasi richiesta di emergenza. E il caso di ieri sera lo dimostra.

Intorno alle 22.30 una squadra dei Vigili del fuoco di Perugia è intervenuta per prestare assistenza al 118. I sanitari dovevano trasportare in ambulanza un'anziana, che vive in una palazzina di Prepo, ma per una serie di motivi, anche logistici, l'operazione non è stata possibile. Ci hanno pensato i pompieri con le loro attrezzature adatte ad ogni necessità.

Così i vigili del fuoco con un'intervento "aereo" hanno trasportato la signora in sicurezza tramite una barella "toboga" adeguatamente fissata all'autoscala. La paziente è stata poi spostata in ambulanza e portata in ospedale per le cure del caso. Tanti i curiosi che hanno assistito all'operazione e alla fine ci sono stati anche gli applausi.