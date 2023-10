Divieto di avvicinarsi, ma entra di nascosto in casa della ex: arrestato marito violento

San Giustino (Perugia), 27 ottobre 2023 - Ex marito violento ha violato il provvedimento di allontanarsi dalla casa familiare ed entra con una copia di chiavi in maniera furtiva. Ma stavolta per lui scattano le manette. Si tratta di un 32enne di origine campane, residente da lungo tempo in alta valle del Tevere ed è stato arrestato dai carabinieri di san Giustino. L’uomo, circa un anno fa, in seguito alla denuncia presentata dalla ex moglie per maltrattamenti, era stato colpito dal provvedimento per mettere al sicuro la donna.

Nei giorni scorsi però, incurante del divieto è entrato furtivamente a casa della ex compagna, utilizzando una copia delle chiavi di cui era ancora in possesso. Individuato grazie al sistema di video sorveglianza, presente all’interno dell’abitazione, l’uomo è stato prontamente fermato dai Carabinieri e arrestato.

Al termine delle formalità di rito, i militari lo hanno portato in camera di sicurezza a Perugia, in attesa del rito direttissimo celebrato il mattino seguente, durante il quale è stato convalidato l’arresto mentre il processo è stato rinviato.