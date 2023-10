’Zucchero a vela’, gli amanti di regate festeggiano i 50 anni del Club

CASTIGLIONE – Tante coppe per i vincitori, allegria e pane e cioccolata per tutti, sui prati del Club Velico Castiglionese al termine della tradizionale ’Zucchero a vela’, la manifestazione-clou della stagione di vela del club di Castiglione del Lago. L’edizione era la numero 28, che associata al cinquantesimo anniversario del club, nato nel luglio del 1973 e festeggiato all’inizio di ottobre, mette in luce, ancora una volta, un’associazione sportiva vivace, determinata e costante nel tempo, nell’attività sportiva e nei risultati della sua squadra agonistica. Alla ZAV 2023, hanno partecipato circa 80 velisti, provenienti da 13 circoli sportivi d’Italia a cui vanno aggiunti, tra quanti hanno partecipato, gli allenatori e i tanti genitori e familiari dei giovanissimi partecipanti, che nelle pause delle regate hanno affollato i prati del club. All’interno della manifestazione, è stato assegnato, per il secondo anno, anche il trofeo ’Memorial Ezio Colligiani’, marinaio di Castiglione del Lago, capo di 1° classe scelto, mancato nel 2021, con premi messi a disposizione dai fratelli Mara e Mauro Colligiani.