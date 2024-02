Zuccarini punta al bis. Centrodestra unito e civici sostengono il sindaco

di

Stefano Zuccarini è il candidato del centrodestra e civici alle prossime amministrative per Foligno. Il sindaco uscente ha ricevuto il via libera da tutta la coalizione e si prepara alla campagna elettorale che lo vedrà confrontarsi con i candidati in campo: Enrico Presilla (Ap) e Moreno Finamonti (La voce di Foligno). Non c’è ancora il nome della ‘coalizione progressista’. Che Zuccarini avesse ottenuto il lasciapassare per il bis era noto ma ieri è arrivata l’ufficializzazione, con una nota dopo l’incontro tra Zuccarini e i vertici della coalizione. Per l’occasione sono arrivati sotto il Torrino Riccardo Augusto Marchetti (Lega), Emanuele Prisco (Fdi), Andrea Romizi (Fi), Lorenzo Schiarea (a fare le veci di Nilo Arcudi per Umbria civica) e Gianni Dionigi (Noi moderati). Hanno confermato "l’unità della coalizione nel sostegno alla ricandidatura, ciascuno con le proprie liste, affiancate anche da quella personale del sindaco". Saranno, dunque, sei le liste che correranno per il centrodestra a Foligno a sostegno della riconferma di Zuccarini. "Durante il suo primo mandato, il sindaco Zuccarini ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la comunità e di saper guidare ogni scelta con concretezza e lungimiranza – hanno dichiarato gli esponenti dei partiti di centrodestra e liste civiche - Dalla sicurezza al decoro urbano, dalle opere pubbliche all’urbanistica, dall’attenzione al sociale e alla scuola, sino allo sport, al rilancio della cultura e del turismo. Il lavoro svolto in ogni ambito dall’amministrazione Zuccarini, ha contribuito alla crescita di Foligno e del suo tessuto economico e sociale. Ora è nostra intenzione proseguire nel percorso tracciato, nella prospettiva di rafforzare ulteriormente quella sinergia esistente tra Comune, Regione e Governo nazionale, che solo il centrodestra può garantire. Le porte della coalizione sono aperte alle forze civiche e alle realtà associative che condividono il nostro impegno per la comunità". "Sono onorato della fiducia accordatami dalle forze politiche del centrodestra e dal mondo civico, a riconoscimento del lavoro sin qui svolto dalla mia amministrazione, e pronto a impegnarmi in questa nuova sfida per il bene di Foligno", ha commentato Zuccarini.