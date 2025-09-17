Ztl, verso il regolamento. Sistema informatizzato per richiedere i permessi

Nuovo regolamento in vista per l’accesso alla Ztl. Se fino ad oggi si è proceduto a suon di ordinanze sindacali, l’ultima tuttora in vigore risale al 2021 è firmata dal commissario straordinario Tiziana Tombesi, ora l’ente pubblico è pronto a dotarsi di un vero e proprio regolamento per le autorizzazioni di transito e sosta nelle zone a traffico limitato. L’atto sarà sottoposto al parere della commissione consiliare regolamenti presieduta dalla consigliera di maggioranza Lleshaj nella giornata odierna e per discussione ed approvazione è già al punto tre dell’ordine del giorno della prossima seduta del consiglio comunale, prevista lunedì. A dare delucidazioni sul nuovo regolamento sarà la comandante della polizia Locale Alessandra Pirro.

Una delle principali novità riguarda la facilitazione dell’accesso per alcune categorie di lavoratori che con le attuali disposizioni lamentano da tempo difficoltà di intervento in tempi rapidi. L’introduzione di un sistema informatizzato per richiedere il permesso permetterà di accorciare notevolmente i tempi ed eviterà di doversi obbligatoriamente recare al comando della polizia municipale. La possibilità di presentare la richiesta con un clic faciliterà anche chi viene da fuori città, che sia un turista, un lavoratore, ma il servizio sarà anche a disposizione degli stessi cittadini. In linea di massima per residenti e dimoranti non dovrebbe cambiare nulla, i requisiti per la richiesta di accesso e sosta saranno sempre gli stessi.

"Per quanto riguarda la sosta – afferma l’assessore alla viabilità Federico Cesaretti – di recente abbiamo aumentato il numero di posti auto riservati ai residenti. Nella zona di via degli Abeti le strisce blu sono diventate gialle ed altri posti riservati ai residenti sono stati ricavati nella zona compresa tra piazza della Libertà e porta Monterone". Il nuovo regolamento prescinde dagli orari di chiusura della Ztl e dalla tanto dibattuta questione varchi magnetici. "L’amministrazione comunale – continua Cesaretti – ha attivato uno studio per analizzare le effettive esigenze degli utenti del centro storico. Questo strumento sarà indicativo per capire come procedere con i varchi. Come noto lo spostamento a Piazza San Domenico e in prossimità dell’incrocio tra viale Martiri della resistenza e viale Matteotti è già programmato da tempo. Ora una cosa è certa la Ztl va riprogrammata".

D. M.