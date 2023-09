Ztl, un nodo da sciogliere "Commercianti divisi sulla possibile apertura"

Commercianti “divisi“ sull’ apertura della Ztl. Lo dice la stessa Confcommercio (presieduta da Stefano Lupi), che ha scritto all’amministrazione comunale "riguardo l’ ipotesi di sperimentazione per una rimodulazione degli orari di apertura della Ztl, finalizzata alla rivitalizzazione del centro e delle attività commerciali". "L’apertura della Ztl in fasce orarie da individuare – osserva Confcommercio – , è un argomento delicato e molto divisivo nella comunità cittadina, anche tra gli stessi operatori commerciali. Risulta pertanto difficile rappresentare una posizione univoca e condivisa riguardo il funzionamento della Ztl, registrando tra i commercianti opinioni differenti". Intanto l’associazione suggerisce "la raccolta di dati ed informazioni: l’aumento dei flussi veicolari, l’andamento dei parametri ambientali, la sicurezza stradale, il decoro urbano, l’apertura nell’intervallo di tempo monitorato di nuove attività e gli effetti sui volumi di fatturato delle attività commerciali presenti, l’andamento dei diversi fenomeni di criminalità". Confcommercio chiede anche più controlli: "E’ fondamentale disciplinare con regole più stringenti l’accesso e la sosta nelle aree pedonali, servono controlli continuativi e l’applicazione di adeguate sanzioni. Non è tollerabile il circuitare indiscriminato di automezzi di ogni genere e la indecorosa sosta selvaggia. E’ necessario rivisitare le norme e le modalità relative alla concessione delle autorizzazioni permanenti e temporanee per l’accesso nel centro". Nonché una diversa politica dei parcheggi:

"Occorre ragionare sulle politiche della sosta. I parcheggi sotterranei di attestamento nelle zone limitrofe al centro, consentono interventi per incentivarne un maggiore utilizzo di residenti e non. Si propone quindi una diversa articolazione delle tariffe applicate al Parcheggio di San Francesco, a gestione pubblica Diventa essenziale differenziarne le tariffe in funzione del tempo di permanenza, invertendo il principio che riduce il costo a fronte di soste più lunghe, agevolando invece le prime due ore di sosta, ovvero il tempo medio di un giro di shopping". Il Comitato famiglie centro storico, contrario all’apertura della Ztl, plaude alla posizione di Confcommercio.

Ste.Cin.